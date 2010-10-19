305 млн. евро направит «ТрансКредитБанк» на строительство нового завода в Нижнем Тагиле

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе банка, общий объем финансирования проекта строительства завода по производству метанола мощностью 600 тыс тонн в год предполагается в размере 305 млн. евро, в том числе заемные средства – 196,4 млн. евро.

Строительство завода является одним из инновационных направлений в сырьевой переработке, направленное на повышение эффективности использования природных ресурсов, а также на диверсификацию национального экспорта.

ТрансКредитБанк будет выступать в качестве банка-оператора или финансирующего банка при привлечении иностранных инвестиций для реализации строительства ЗАО «УМГ» и других долгосрочных проектов. Учредителями «УралМетанолГрупп» являются НГК «Итера» и «Уралхимпласт». Партнерами российских компаний могут выступить иностранные инвесторы, которым предложено вложить около 70 % от стоимости будущей компании.