305 млн. евро направит «ТрансКредитБанк» на строительство нового завода в Нижнем Тагиле
ОАО «ТрансКредитБанк» профинансирует строительство в Нижнем Тагиле завода по производству метанола. Финансовая организация и ЗАО «УралМетанолГрупп» заключили соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе банка, общий объем финансирования проекта строительства завода по производству метанола мощностью 600 тыс тонн в год предполагается в размере 305 млн. евро, в том числе заемные средства – 196,4 млн. евро.
Строительство завода является одним из инновационных направлений в сырьевой переработке, направленное на повышение эффективности использования природных ресурсов, а также на диверсификацию национального экспорта.
ТрансКредитБанк будет выступать в качестве банка-оператора или финансирующего банка при привлечении иностранных инвестиций для реализации строительства ЗАО «УМГ» и других долгосрочных проектов. Учредителями «УралМетанолГрупп» являются НГК «Итера» и «Уралхимпласт». Партнерами российских компаний могут выступить иностранные инвесторы, которым предложено вложить около 70 % от стоимости будущей компании.
Свердловский завод станет вторым по производству метанола в России. Вещество используется в органической химии в качестве растворителя. В настоящее время крупнейший производитель реактива в России – «Метафракс», он производит 750 тыс. тонн метанола в год.