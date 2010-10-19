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305 млн. евро направит «ТрансКредитБанк» на строительство нового завода в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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305 млн. евро направит «ТрансКредитБанк» на строительство нового завода в Нижнем Тагиле

19 октября 2010, 07:38ОбществоОльга
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