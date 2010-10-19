Chevrolet Lacetti сборки Калининграда включат в программу утилизации
19 октября 2010, 08:17ОбществоОльга
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Минпромторг, долго не пускавший автомобили «Автотора» в программы господдержки, готов допустить к программе утилизации Chevrolet Lacetti из Калининграда, сообщает АПИ.
«Автотору» необходимо было предоставить план локализации этой модели.Включение Lacetti в программу утилизации не вызовет всплеска продаж — насравнимые по цене Skoda приходится всего несколько процентов продаж поэтой программе. К тому же сертификаты заканчиваются: из 400 тысяч ихосталось около 75 тысяч.
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