Chevrolet Lacetti сборки Калининграда включат в программу утилизации

«Автотору» необходимо было предоставить план локализации этой модели.Включение Lacetti в программу утилизации не вызовет всплеска продаж — насравнимые по цене Skoda приходится всего несколько процентов продаж поэтой программе. К тому же сертификаты заканчиваются: из 400 тысяч ихосталось около 75 тысяч.