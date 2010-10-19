Данные переписи-2010 могут вывести Екатеринбург на третье место среди городов-миллионников

Как сообщил Накануне.RUпресс-секретарь городской администрацииКонстантин Пудов, количество населения в уральской столице с каждымгодом растет, что позволило три года назад опередить Нижний Новгород , апо результатам нынешней переписи Екатеринбург может потеснитьНовосибирск.

«Ежегодно население Екатеринбурга увеличивается примерно на 9 тысяч. Намосталось до третьей строчки, до Новосибирска, примерно 20 тысяччеловек. Нужны более точные данные, которые, вполне возможно, этаперепись может дать», — отметил Константин Пудов.