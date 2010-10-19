Данные переписи-2010 могут вывести Екатеринбург на третье место среди городов-миллионников
Данные идущей в эти дни переписи населения-2010 могут выдвинуть Екатеринбург на третье место среди городов-миллионников в негласном рейтинге.
Как сообщил Накануне.RUпресс-секретарь городской администрацииКонстантин Пудов, количество населения в уральской столице с каждымгодом растет, что позволило три года назад опередить Нижний Новгород , апо результатам нынешней переписи Екатеринбург может потеснитьНовосибирск.
«Ежегодно население Екатеринбурга увеличивается примерно на 9 тысяч. Намосталось до третьей строчки, до Новосибирска, примерно 20 тысяччеловек. Нужны более точные данные, которые, вполне возможно, этаперепись может дать», — отметил Константин Пудов.
На 1 января 2010 года, согласно данным администрации города, вЕкатеринбурге проживает 1 372 800 человек. Наличное же населениеЕкатеринбурга с учетом незарегистрированных горожан по разным оценкамсоставляет от 1,5 до 1,6 млн человек.
Подробнее: http://news.mail.ru/inregions/ural/66/4612329/.