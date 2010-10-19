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Данные переписи-2010 могут вывести Екатеринбург на третье место среди городов-миллионников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Данные переписи-2010 могут вывести Екатеринбург на третье место среди городов-миллионников

19 октября 2010, 09:13ОбществоОльга
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