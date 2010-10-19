Глава минфина предлагает повысить пенсионный возраст у мужчин до 62 лет, у женщин – до 60

Кудрин пояснил журналистам, что в течение года-двух нужно принятьсоответствующее решение, а далее начать повышение. «В течение года-двухнужно принять решение, начать через пять лет и поэтапно, с темпомполгода или год двигаться», - сказал он.

Eще летом на Петербургском экономическом форуме министр финансов заявил:«Это (дефицит бюджета Пенсионного фонда) неизбежно приведет к тому, чтопенсионный возраст будет увеличен. Это даже трудно обсуждать. Когда мыэто решим - через год, через два, через пять - это не так важно сейчас,но это придется сделать», - сказал тогда Кудрин.

По его словам, из года в год уменьшается число активного населения ирастет количество пенсионеров. «Нам нужно искать источники погашенияэтого разрыва и дефицита», - пояснил свою позицию вице-премьер.

Во многих европейских странах сейчас принимаются меры по реформированиюпенсионных систем. Практически везде ответом на шаги правительств сталимассовые забастовки и акции протеста.