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Глава минфина предлагает повысить пенсионный возраст у мужчин до 62 лет, у женщин – до 60
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава минфина предлагает повысить пенсионный возраст у мужчин до 62 лет, у женщин – до 60

19 октября 2010, 08:07ОбществоОльга
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