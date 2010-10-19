Художники уходят. Но память о них остается

Многие работы Николая Федоровича экспозиционировались на выставках вЕкатеринбурге, Москве, Челябинске, Кургане и других городах. Такжеработы тагильского художникавыставлялись и на зарубежных выставках в Испании, Турции, Бельгии,Польши, Китае, Македонии. Но уже в следующем году планируется выставка вчесть памяти художника в его родном городе, рассказал TagilCity.ru сынхудожника, Илья Носов. Также запланирован выход книги-альбома его работ.

А уже совсем скоро откроет свои двери для всех желающих народная студия при Доме художника,которая будет названа в честь своего создателя – НиколаяНосова.

Николай Федорович оставил о себе хорошую память. Замдиректора музеяискусств Елена Ильина вспоминает, что он никогда не отказывал в помощи:«Это был человек, на которого всегда можно было положиться. Если егозвали на помощь, он всегда приходил». И легко брался за любое дело: будьто содействие в организации выставки, высадка саженцев или побелкамузейного помещения. Все знавшие художника вспоминают, что он был жизнерадостным человеком, заводилой и душой компании.

Николай Носов – уже третий тагильский художник, ушедший в 2010 году. В этом годуушли из жизни Геннадий Горелов и Владимир Антоний. В Доме художника, как планируют сотрудники музея изо, будетоткрыт музей тагильских художников, где можно будет познакомиться створчеством наших земляков. Художники один за другим уходят. Но память оних остается.

Краткая биография

Николай Федорович родился 2 декабря 1952 года в Курганской области,станция Кравцево.

1970 - 1973 - Учеба в Катайском педагогическом училище нахудожественно-графическом отделении (Курганская область).1973 - 1975 - Служба в армии (г. Красноярск - 26).

1975 - 1980 - Учеба в НТГПИ на художественно-графическом факультете.1979 - творческая командировка студентов художественно-графическогофакультета на БАМ.

1980 - 1991 - Преподаватель изобразительного искусства и черчения вшколе №50.

1991 - 1996 - Учредитель и директор детского творческого объединения«Дар» города Н-Тагил.

1996 - Вошел в творческое объединение художников-реалистов «Тринадцать».

1998 - Учредитель и один из организаторов «Дома художника» в Н-Тагилепри союзе художников.

1999 - Преподаватель народной студии при «Доме художника».2002 - принят в члены Союза художников России.

2003 - Член выставкома, при Нижнетагильской организации Союза ХудожниковРоссии.

2004 - Член правления при Нижнетагильской организации Союза художниковРоссии. Председатель секции живописи и председатель выставкома.

Осень. Храм. 2007 г. Холст, масло Крестово-Воздвиженский собор 1997 г. Холст, масло