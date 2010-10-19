Компания «Motorola» может уйти с российского рынка

Связано это с значительным понижением продаж мобильных телефонов в России. Лидер в 2004 году компания Моторола, к 2010 году стала занимать менее 1% на местном рынке. Как сообщают в компании, возможен переход на не прямую модель дистрибуции. Некоторые эксперты предполагают, что уход компании из России может привести к исчезновению их продукции с прилавков торговых сетей. Напомним, «Motorola» открыла представительство в России в 1993 году. В 2003-2004 годах компания занимала первое место по количеству продаваемых телефонов в России. В 2005 году ее потеснил Samsung, впоследствии доля рынка Motorola только снижалась.