Компания «Motorola» может уйти с российского рынка
19 октября 2010, 15:55ОбществоАнка
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Американский производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов Motorola закроет свое представительство в России в начале следующего года, — сообщает газета «Коммерсантъ».
Связано это с значительным понижением продаж мобильных телефонов в России. Лидер в 2004 году компания Моторола, к 2010 году стала занимать менее 1% на местном рынке. Как сообщают в компании, возможен переход на не прямую модель дистрибуции. Некоторые эксперты предполагают, что уход компании из России может привести к исчезновению их продукции с прилавков торговых сетей. Напомним, «Motorola» открыла представительство в России в 1993 году. В 2003-2004 годах компания занимала первое место по количеству продаваемых телефонов в России. В 2005 году ее потеснил Samsung, впоследствии доля рынка Motorola только снижалась.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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