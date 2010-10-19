На подъемной установке шахты «Магнетитовая» новые канаты
19 октября 2010, 16:09ОбществоАнка
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Подъемная установка шахты «Магнетитовая» Высокогорского ГОКа оборудована принципиально новыми головными канатами.
За пять дней специалисты шахты смонтировали на установке ствола «Клетьевая» четыре каната английской фирмы «Braidon». Каждый длиной более 800 метров и диаметром 39 мм. Специальная высокопрочная органическая вставка внутри каната обеспечивает увеличение срока его эксплуатации в два раза и дополнительную безопасность при подъеме и спуске людей и грузов на подземные горизонты. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в департаменте по связям со СМИ «Евраза», перед установкой канаты были испытаны на прочность и разрыв в специализированной лаборатории ВГОКа. Подобные канаты успешно используются на шахте «Южная» Высокогорского ГОКа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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