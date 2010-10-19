На подъемной установке шахты «Магнетитовая» новые канаты

За пять дней специалисты шахты смонтировали на установке ствола «Клетьевая» четыре каната английской фирмы «Braidon». Каждый длиной более 800 метров и диаметром 39 мм. Специальная высокопрочная органическая вставка внутри каната обеспечивает увеличение срока его эксплуатации в два раза и дополнительную безопасность при подъеме и спуске людей и грузов на подземные горизонты. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в департаменте по связям со СМИ «Евраза», перед установкой канаты были испытаны на прочность и разрыв в специализированной лаборатории ВГОКа. Подобные канаты успешно используются на шахте «Южная» Высокогорского ГОКа.