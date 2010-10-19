Нарушения при закупке томографов выявлены в Свердловской области

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что министерство здравоохранения приобрело у коммерческой организации пять компьютерных томографов по результатам открытого конкурса. «Однако выяснилось, что победа хозяйствующего субъекта была предопределена: условия конкурса были сформулированы так, что по техническим характеристикам им соответствовала аппаратура только одной (известной японской) фирмы-производителя», - говорится в сообщении.