Нарушения при закупке томографов выявлены в Свердловской области
19 октября 2010, 16:04ОбществоАнка
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Сейчас проводится доследственная проверка по факту покупки министерством здравоохранения региона дорогостоящего медоборудования.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что министерство здравоохранения приобрело у коммерческой организации пять компьютерных томографов по результатам открытого конкурса. «Однако выяснилось, что победа хозяйствующего субъекта была предопределена: условия конкурса были сформулированы так, что по техническим характеристикам им соответствовала аппаратура только одной (известной японской) фирмы-производителя», - говорится в сообщении.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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