По делу Егора Бычкова предлагают провести общественные слушания

Об этом сообщает официальный сайт«Единой России».«Я считаю, что позволить Егору Бычкову сидеть в тюрьме – значитподписаться под тем, что у нас в стране нет гражданского общества, чтомы не хотим видеть явных проблем в нашей стране. А наркомания,безусловно, является одной из них», – заявил Татаринов и предложилорганизовать общественные слушания по делу Бычкова.

«Многие общественники считают, что с точки зрения «буквы Закона»Бычкова осудили правильно, но несправедливо, то есть вопреки «духуЗакона». Эта коллизия также должна стать предметом обсуждения наобщественных слушаниях, которые я собираюсь инициировать, и неисключено, что в результате мы сообща выйдем на предложения по изменениюзаконодательства», - прокомментировал Татаринов свое решение.