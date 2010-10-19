В Берлине открылась выставка, посвященная Гитлеру

Экспозиция представлена 600 предметами, 400 фотографиями и плакатами,среди которых присутствуют редкие фотографии Гитлера, Геринга, Геббельсаи других вождей национал-социализма.

Организаторы заявляют, что преследовали цель изучить культа личностиАдольфа Гитлера: «В отличие от других подобных мероприятий, мыпопытались разобраться, как именно сложилась система доминирования».Этим заявлением устроители выставки надеются избежать обвинений в ихадресв пропаганде фашизма, сообщает «NewsLiga».