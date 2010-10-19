В Берлине открылась выставка, посвященная Гитлеру
19 октября 2010, 08:34ОбществоОльга
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В Берлине в историческом музее открылась выставка «Гитлер и немцы», посвященная жизни и деятельности главного фашиста 20-го века, Адольфа Гитлера.
Экспозиция представлена 600 предметами, 400 фотографиями и плакатами,среди которых присутствуют редкие фотографии Гитлера, Геринга, Геббельсаи других вождей национал-социализма.
Организаторы заявляют, что преследовали цель изучить культа личностиАдольфа Гитлера: «В отличие от других подобных мероприятий, мыпопытались разобраться, как именно сложилась система доминирования».Этим заявлением устроители выставки надеются избежать обвинений в ихадресв пропаганде фашизма, сообщает «NewsLiga».
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