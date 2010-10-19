В Екатеринбурге раскидали листовки с призывом бойкотировать перепись населения

Листовки с призывами бойкотировать перепись населения обнаружены в Верх-Исетском районе, в подъезде многоквартирного дома, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» руководитель пресс-службы областного ГУВД Валерий Горелых. По его словам, листовки с провокационными текстами, в том числе: «Всех не сосчитаешь», «Переписчик - разносчик заразы», «Переписчик - агент спецслужб», «Не пускай переписчиков». Сейчас милиционеры выясняют, кто мог изготовить и распространить их.