В Нижнем Тагиле появится улица Булата Окуджавы
19 октября 2010, 16:28ОбществоАнка
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Как отмечает городской портал ntagil.org, имя Булата Окуджавы присвоено улице в микрорайоне 3 жилого района «Муринские пруды» от улицы Удовенко до улицы Муринской.
Улица, которую еще предстоит застраивать, расположена между строящимися детской многопрофильной больницей и больничным комплексом и земельным участком, предоставленным для строительства многоквартирных жилых домов. Также постановлением администрации города присвоены наименования новым улицам в поселке Евстюниха Пригородного района, в связи с выделением дополнительных земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства. Так, скоро в поселке появятся улицы Солнечная, Речная и Восточная.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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