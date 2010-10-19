В Нижнем Тагиле появится улица Булата Окуджавы

Улица, которую еще предстоит застраивать, расположена между строящимися детской многопрофильной больницей и больничным комплексом и земельным участком, предоставленным для строительства многоквартирных жилых домов. Также постановлением администрации города присвоены наименования новым улицам в поселке Евстюниха Пригородного района, в связи с выделением дополнительных земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства. Так, скоро в поселке появятся улицы Солнечная, Речная и Восточная.