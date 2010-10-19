В Нижнем Тагиле за переписчиков выдают себя подозрительные личности

Накануне двое неизвестных попытались под видом переписчиков проникнуть в квартиру к двум 73-летним пенсионерам. Как рассказала корреспондантам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник отделения обеспечения охраны общественного порядка ОВД по Тагилстроевскому району Наталья Илюхина, позвонив в домофон, они представились переписчиками. У хозяйки квартиры они не вызвали подозрений, но бдительная старушка накинула на дверь цепочку. И не зря. Двое молодых людей лет 25-ти были без опознавательных знаков переписи, и от них пахло алкоголем. Женщина закрыла дверь, а ее муж сообщил по телефону на свой переписной участок о странных личностях.

Тагильчане должны помнить, что переписчики помимо специальной атрибутики, а это шарф, удостоверение и портфель, должны предъявлять паспорт. Если вы сомневаетесь в переписчике, который к вам пришел, информацию о нем можно проверить, позвонив на свой переписной участок. Лучше заранее узнать, кто к вам должен придти. И если вы ждете переписчицу, а к вам приходит переписчик, то это может быть мошенник, - рассказала Наталья Илюхина.