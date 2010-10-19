«Вконтакте» не заплатит ВГТРК

О результатах процесса представитель «Вконтакте» рассказал газете«Ведомости». Что касается ВГТРК, заместитель гендиректора компанииДмитрий Медников сообщил, что они не согласны с решением кассационнойинстанции и будут обращаться в Высший арбитражный суд.