«Вконтакте» не заплатит ВГТРК
19 октября 2010, 08:40ОбществоОльга
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Федеральный арбитражный суд удовлетворил кассационную жалобу социальной сети «Вконтакте» на решение о взыскании с нее миллиона рублей в пользу ВГТРК. Причиной исходного иска послужило распространение в соцсети фильма «Охота на пиранью», права на который принадлежат ВГТРК.
О результатах процесса представитель «Вконтакте» рассказал газете«Ведомости». Что касается ВГТРК, заместитель гендиректора компанииДмитрий Медников сообщил, что они не согласны с решением кассационнойинстанции и будут обращаться в Высший арбитражный суд.
Нынешний суд отменил июльское решение Тринадцатого апелляционногоарбитражного суда, постановившего, что «Вконтакте» обязана модерироватьпользовательский контент и оштрафовавшего сервис на 1 млн. рублей.
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