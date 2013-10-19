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19 октября - дата основания предшественника города Нижний Тагил!
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19 октября - дата основания предшественника города Нижний Тагил!

19 октября 2013, 11:40Общество
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