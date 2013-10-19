В Свердловской области совершенствуются передвижные фиксаторы нарушений ПДД

На сегодняшний день средства автоматической фиксации нарушений ПДД действуют практически во всех регионах России за исключением Республики Дагестан и Чукотского автономного округа. В эксплуатации находятся более 2,7 тысяч стационарных и около 3,7 тысяч передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. В регионах сформированы Центры автоматизированной фиксации административных правонарушений, в которых аккумулируются данные о нарушениях ПДД, допущенных водителями и зафиксированных комплексами, работающими в автоматическом режиме. Здесь же оформляются постановления по делам об административных правонарушениях, которые затем вместе со штрафными квитанциями направляются владельцам транспортных средств.

Основной целью работы автоматических комплексов видеофиксации является предупреждение нарушений Правил дорожного движения, - прежде всего, установка автоматических комплексов должна повлиять на дисциплину водителей, предотвратить возможное правонарушение а, следовательно, и ДТП, которое оно может спровоцировать.

Главным образом, в автоматическом режиме сейчас фиксируется превышение установленной скорости движения, но, в настоящее время, все больше осуществляется фиксация выезда на полосу движения общественного транспорта, нарушений правил остановки и стоянки, проезда на запрещающий сигнал светофора, в том числе на железнодорожных переездах. Кроме того, ведется проработка технических решений по фиксации и других видов нарушений ПДД.

Сейчас в местах установки стационарных комплексов в соответствии с ПДД размещаются дорожные знаки «Фотовидеофиксация» и наносится дублирующая их дорожная разметка. Как показал опыт других стран, информирование водителей об автоматической фиксации правонарушений приносит ощутимый профилактический эффект и способствует снижению уровня аварийности на данных участках дорог.

Системы автоматической фиксации нарушений ПДД сегодня активно развиваются: если за 2011 год стационарными и передвижными комплексами работающими в автоматическом режиме было вынесено 16 миллионов административных постановлений, в 2012 году – 26 миллионов, то за 9 месяцев 2013 года их количество уже превысило 26 миллионов, что на 64,8% больше, чем за аналогичный период 2012 года и что составляет более половины от общего количества постановлений вынесенных в отношении водителей в текущем году.

Проведенная оценка влияния на состояние аварийности средств автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения в местах их установки показала положительную динамику сокращения числа аварий, а также погибших и пострадавших в них людей.