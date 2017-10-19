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Новости Нижнего Тагила

Избивший сына на улице житель Екатеринбурга получил дополнительное наказание

19 октября 2017, 06:05Добавить новость
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Жителю Екатеринбурга, которого признали виновным в избиении сына, добавили наказание к тем 9 годам колонии строго режима, которые ранее назначил суд.

В апреле 2017 года на одной из улиц Екатеринбурга пьяный отец несколько раз ударил 4-летнего сына головой об асфальт. Рассмотрев дело, суд приговорил мужчину к 9 годам заключения в колонии строго режима. Но прокуратура посчитала это наказание слишком мягким.

Статья, по которой осудили нерадивого отца, помимо основного наказания подразумевает и обязательное дополнительное наказание в виде ограничения свободы, сообщает «ЕТВ». Руководствуясь этим положением, следствие обжаловало приговор и добилось прибавления к 9 годам тюремного заключения ещё 1 года ограничения свободы.

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