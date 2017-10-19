Мусульмане и власти Екатеринбурга судятся из-за сноса мечети

Ранее мусульмане проиграли спор с Мингосимуществом в арбитражном суде, передаёт Ura.ru





Было вынесено решение о сносе мечети к началу осени. За каждый день просрочки на Нур-Усман накладывается 5 тысяч рублей штрафа.





Отметим, что власти города намерены использовать участок, где располагается мечеть, для строительства Ледового дворца спорта.



