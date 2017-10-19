Мусульмане и власти Екатеринбурга судятся из-за сноса мечети

В Екатеринбурге прихожане мечети Нур-Усман написали жалобу в Верховный суд на то, что власти намереваются снести религиозное учреждение.
Ранее мусульмане проиграли спор с Мингосимуществом в арбитражном суде, передаёт Ura.ru
Было вынесено решение о сносе мечети к началу осени. За каждый день просрочки на Нур-Усман накладывается 5 тысяч рублей штрафа.
Отметим, что власти города намерены использовать участок, где располагается мечеть, для строительства Ледового дворца спорта.
Временная мечеть у телебашни построена в 2006 году. Тогда губернатор Эдуард Россель закрепил кусок земли у телебашни именно для строительства соборной мечети с четырьмя минаретами. Для этой цели было собрано около 30 миллионов рублей. Через два года стройка остановилась, поэтому мы не уверены, что и на новом месте история не повторится, -- рассказал представитель мечети Наркис Карамов.
Фото: Ura.ru