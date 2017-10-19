Студентка из Алапаевска отнесла в полицию найденный кошелёк с 14 000 рублей

9 октября в полицию обратилась женщина и сообщила, что потеряла кошелёк с 14 000 рублей. Она рассказала, что была в городе с открытой сумкой. Она не могла понять, потеряла ли вещь, или же кошелёк украли.





Спустя два дня в полицию пришла студентка Яна Гареева. Она рассказала, что заметила на тротуаре кошелёк с деньгами. Сначала девушка разместила информацию в соцсетях, а затем обратилась к правоохранителям.





Накануне девушка получила благодарственное письмо от МО МВД РФ «Алапаевский» за активную гражданскую позицию и ответственность, передает Вечерний Екатеринбург.