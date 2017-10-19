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Новости Нижнего Тагила

Студентка из Алапаевска отнесла в полицию найденный кошелёк с 14 000 рублей

19 октября 2017, 09:00Добавить новость
город,деньги,полиция,Россия,Свердловская область,студенты,Алапаевск
Студентка из Алапаевска нашла кошелёк, в котором находилось 14 тысяч рублей, и отнесла его в полицию. За это правоохранители поблагодарили девушку.

9 октября в полицию обратилась женщина и сообщила, что потеряла кошелёк с 14 000 рублей. Она рассказала, что была в городе с открытой сумкой. Она не могла понять, потеряла ли вещь, или же кошелёк украли.

Спустя два дня в полицию пришла студентка Яна Гареева. Она рассказала, что заметила на тротуаре кошелёк с деньгами. Сначала девушка разместила информацию в соцсетях, а затем обратилась к правоохранителям.

Накануне девушка получила благодарственное письмо от МО МВД РФ «Алапаевский» за активную гражданскую позицию и ответственность, передает Вечерний Екатеринбург.

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