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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка поблагодарила сотрудников полиции раскрывших кражу телевизора

19 октября 2017, 06:35Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,благодарность,Дзержинский район,Вагонка,отделение полиции
Жительница Дзержинского района Нижнего Тагила выразила благодарность сотрудникам полиции, которые помогли раскрыть дело о краже её телевизора. Женщина обратилась к руководству сотрудников с просьбой наградить полицейских.

В середине мая 2017 года у жительницы Дзержинского района украли телевизор. Расследование дела возглавили сотрудники отделения уголовного розыска отдела полиции №17 лейтенант полиции Петр Бесфамильный и младший лейтенант полиции Семен Слепов.

Кражу телевизора раскрыли в кратчайший срок, а преступника, который её совершил, задержали. Им оказался сын пострадавшей женщины, который был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Задержанному предъявили обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Благодарная жительница Нижнего Тагила обратилась к руководству отдела полиции №17 с просьбой наградить сотрудников, которые проводили расследование.

Сотрудники отнеслись с пониманием, вниманием и сочувствием к моей беде. Полицейские очень хорошо поработали. Прошу поощрить их за труд, -- написала женщина в письменном обращении


Как передаёт пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», в ближайшее время, указанные в обращении сотрудники, будут поощрены от имени полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова.

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