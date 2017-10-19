Тагильчанка поблагодарила сотрудников полиции раскрывших кражу телевизора

В середине мая 2017 года у жительницы Дзержинского района украли телевизор. Расследование дела возглавили сотрудники отделения уголовного розыска отдела полиции №17 лейтенант полиции Петр Бесфамильный и младший лейтенант полиции Семен Слепов.



Кражу телевизора раскрыли в кратчайший срок, а преступника, который её совершил, задержали. Им оказался сын пострадавшей женщины, который был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Задержанному предъявили обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».



Благодарная жительница Нижнего Тагила обратилась к руководству отдела полиции №17 с просьбой наградить сотрудников, которые проводили расследование.





Сотрудники отнеслись с пониманием, вниманием и сочувствием к моей беде. Полицейские очень хорошо поработали. Прошу поощрить их за труд, -- написала женщина в письменном обращении



Как передаёт пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», в ближайшее время, указанные в обращении сотрудники, будут поощрены от имени полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова.