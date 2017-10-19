Театр кукол в Нижнем Тагиле претендует на часть из 10 миллионов субсидии на поддержку творчества

Театр кукол в Нижнем Тагиле может получить часть от 10 миллионов выделенной федеральной субсидии на поддержку творческой деятельности. Программа связана с поддержкой материально-технической базы и постановочной деятельности.

Все детские театры могли принять участие в программе поддержки развития. Коллектив Нижнетагильского театра кукол разработал стратегию развития и подготовил пакет документов для Министерства культуры РФ.

Есть такая программа: поддержка развития детских театров, и на Свердловскую область действительно была выделена федеральная субсидия. Было предложено всем детским театрам, подходящим под условия этой программы, подготовить пакет документов и предоставить его в Министерство культуры. Нами, безусловно, проделана эта работа, -- рассказала Татьяна Ткачёва, директор нижнетагильского театра кукол.

14 октября правительством РФ было подписано распоряжение о распределении субсидий на поддержку творческой деятельности и технического оснащения детских театров из федерального бюджета. Документ опубликован на сайте Министерства культуры РФ.

Всего распределяется 220 млн рублей. Свердловская область, в числе прочих, получит порядка 9 млн 819 тысяч рублей. В Свердловской области есть несколько детских театров – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Краснотурьинске.

Теперь, когда денежные средства выделены, театр ждет результатов и сотрудники театра искренне надеются на получение субсидии.