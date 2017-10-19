Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сделать в России реестр педофилов

За последнее время количество преступлений педофилов выросло с 8 до 12 тысяч.

В связи с ростом данных преступлений, Государственная дума и Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова предложили исключить «право на забвение» у лиц, совершивших данное правонарушение. Таким образом, будет создан общедоступный Реестр педофилов, а у данного вида преступления пропадет срок давности.

18 октября «антипедофильские поправки» были одобрены на заседании рабочей группы Госдумы.

Законодательство должно отвечать на вызовы времени. Сегодня прозвучал ряд важных тезисов, которые нужно соблюсти: введение реестра осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пожизненный административный надзор за осужденными и исключение такого пункта, как срок давности. К сожалению, сейчас проявляются те преступления, которые были совершены много лет назад, но сегодня нет возможности наказать преступника, -- сказала Анна Кузнецова журналистам по итогам заседания.

По информации УПР, количество преступлений, связанных с педофилией, выросло за 5 лет на 30% - с 8 тысяч до 12 тысяч. В госдуме полагают, что поправки, предложенные Кузнецовой, будут приняты в 2018 году.

Также Уполномоченная по правам ребенка отметила, что требуется ограничить возможности знакомства педофилов с детьми в интернете.

Публичные базы преступников, замешанных в педофилии, есть и в других странах. Так, в штате Западная Австралия данные лиц, неоднократно совершавших данные преступления, публикуются в интернете.

С помощью доступа к базе данным родители могут посмотреть, не живут ли в окрестностях люди, которые ранее были осуждены за педофилию. Если такие есть, то пользователи могут получить о них информацию, вплоть до имени, фото и домашнего адреса.

Однако, при этом, правительство штата предостерегает граждан от нападений на тех людей, чьи данные находятся в базе данных. Также, формально перепечатка данных с сайта запрещена.