3-месячный больной младенец не показан врачам Екатеринбурга из-за занятости его мамы (ФОТО)

Екатеринбурженка не показывает врачам своего новорожденного ребенка, имеющего серьезное заболевание.

Жительница Екатеринбурга Александра опасается показывать врачам своего новорождённого сына. Она боится, что его могут отнять у нее.

Подобный страх связан с тем, что у ее сестры Валентины забрали детей. Причиной изъятия стал инцидент - сестра Александры кинула коляску с младенцем на рельсы метро в Екатеринбурге.

Однако на фотографиях, которые опубликовала Александра, видно, что у ребенка имеется грыжа. Волонтеры разместили пост в социальных сетях, чтобы органы опеки обратили внимание на данный случай, однако ответа не последовало. Они опасаются, что ребенок может погибнуть.

Фото: Tochkanes.ru

Пользователи соцсети остались возмущены данной истории. До этого они уже слышали про инцидент в метро. У женщины забрали первого сына после того, как ним в квартиру приехали журналисты с Первого канала. В доме была полная антисанитария.

С рождением второго ребенка Валентине помогли устроиться в кризисном центре. Однако ей там не смогли помочь, хотя и разрешили оставаться. На данный момент нерадивая мать беременна третьим ребенком.

В полиции Екатеринбурга о ситуации с Александрой в курсе и готовы помочь органам опеки изъять нуждающегося в медицинской помощи ребенка. До этого полицейские пытались попасть в квартиру, но дверь им открывать отказались, пишет Tochkanews.ru.