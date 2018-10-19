Авария на водоводе в поселке Старатель была оперативно устранена 19 октября

В поселке Старатель рано утром 19 октября была обнаружена протечка на одном из водоводов. Из-за утечки воды началось подтопление помещений Демидовской городской больницы на улице Курортной.

На аппаратном совещании глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил специалистам как можно оперативнее устранить аварию. При осмотре было принято решение перекрыть водоснабжение для того, чтобы заменить участок верхней трубы. Восстановительные работы были завершены к полудню, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.