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Екатеринбургский цирк может закрыться с 1 ноября из-за старой пожарной сигнализации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский цирк может закрыться с 1 ноября из-за старой пожарной сигнализации

Сегодня, 20:02ОбществоФото: E1.RU
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