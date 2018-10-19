Екатеринбургский цирк может закрыться с 1 ноября из-за старой пожарной сигнализации
Сегодня, 20:02ОбществоФото: E1.RU
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Екатеринбургский цирк может закрыться с 1 ноября из-за нарушений противопожарной безопасности.
Сюжеты: Екатеринбург
По решению суда в столице Урала может закрыться цирк, решение еще не вступило в силу.
Как сообщает E1.RU, директор цирка Анатолий Марчевский подтвердил, что на какое-то время действительно возможно закрытие учреждения, поскольку система пожарной сигнализация в нем устарела. На данный момент в цирке идет ремонт фасада.
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