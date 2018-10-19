Екатеринбуржец лишился телевизора, барной стойки и дивана из-за долгов по налогам
Сегодня, 13:35Общество
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Судебные приставы Екатеринбурга арестовали имущество бани из-за того, что ее владелец задолжал по налоговым платежам 60 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
В УФССП по Свердловской области рассказали, что мужчина имел задолженность по налоговым платежам, сборам и пени. В добровольном порядке он не торопился погашать долг.
В итоге приставы описали из бани, принадлежащей мужчине, телевизор, барную стойку, кожаный диван, аппарат для проверки купюр и другое имущество.
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Вещи оставлены на ответственное хранение специализированной организации. В случае, если мужчина не заплатит долг, то его имущество передадут в организацию для оценки и последующей реализации на торгах, сообщает E1.ru.
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