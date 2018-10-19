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Екатеринбуржец лишился телевизора, барной стойки и дивана из-за долгов по налогам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец лишился телевизора, барной стойки и дивана из-за долгов по налогам

Сегодня, 13:35Общество
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