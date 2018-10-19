Екатеринбуржец лишился телевизора, барной стойки и дивана из-за долгов по налогам

В УФССП по Свердловской области рассказали, что мужчина имел задолженность по налоговым платежам, сборам и пени. В добровольном порядке он не торопился погашать долг.

В итоге приставы описали из бани, принадлежащей мужчине, телевизор, барную стойку, кожаный диван, аппарат для проверки купюр и другое имущество.