Кадастровая оценка объектов капстроительства пройдет на Среднем Урале в 2019 году
Сегодня, 15:29Общество
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По планам кадастровая оценка будет дана 3 млн 48 тыс. объектам капитального строительства в Свердловской области.
Министерство управления госимуществом Свердловской области планирует провести кадастровую оценку 3 млн 48 тыс. объектов капитального строительства в регионе в 2019 году. Данная мера направлена на формирование экономически обоснованной кадастровой стоимости. Объекты, не имеющие кадастровой стоимости, будут вовлечены в налогооблагаемый оборот.
Результаты оценки будут размещены на официальном сайте ГБУ. Так правообладатели недвижимости смогут их корректировать, информирует УрБК.
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