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Крестный ход пройдет в Екатеринбурге в День народного единства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Крестный ход пройдет в Екатеринбурге в День народного единства

Сегодня, 16:06ОбществоФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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