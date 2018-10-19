Крестный ход пройдет в Екатеринбурге в День народного единства
Сегодня, 16:06ОбществоФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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4 ноября православные верующие Екатеринбурга совершает крестный ход с мощами святых и иконами от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови.
Сюжеты: Екатеринбург
4 ноября в День народного единства в Екатеринбурге митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проведет крестный ход. Верующие соберутся в Свято-Троицком кафедральном соборе на улице Розы Люксембург, 57, где пройдет литургия.
В 11:15 планируется начало шествия. Во время крестного хода жители Екатеринбурга пронесут мощи святого благоверного князя Александра Невского, великомученицы Екатерины – покровительницы Екатеринбурга и праведного воина Феодора Ушакова.
По пути состоится два молебна – у храма «Большой Златоуст» и часовни великомученицы Екатерины на площади Труда, сообщает «Областная газета».
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