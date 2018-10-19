Крестный ход пройдет в Екатеринбурге в День народного единства

4 ноября в День народного единства в Екатеринбурге митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проведет крестный ход. Верующие соберутся в Свято-Троицком кафедральном соборе на улице Розы Люксембург, 57, где пройдет литургия.

В 11:15 планируется начало шествия. Во время крестного хода жители Екатеринбурга пронесут мощи святого благоверного князя Александра Невского, великомученицы Екатерины – покровительницы Екатеринбурга и праведного воина Феодора Ушакова.