Нижнетагильская студия «Зеркало» показала спектакль в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль детских юношеских любительских театров «Театральный перекресток» прошел в Екатеринбурге девятый раз. На сцене ЕГТИ свои постановки показали 13 театральных коллективов из разных городов России. В течение четырех дней, кроме представления собственных спектаклей, юных актеров ждали мастер-классы, просмотры и обсуждения от театральных мастеров.

Дни фестиваля пролетели как один, наполнив каждого участника новыми знаниями, незабываемыми впечатлениями от общения с единомышленниками!делятся впечатлениями юные актеры.

Театральная студия «Зеркало» городского Дворца детского и юношеского творчества показала постановку спектакля «Марина Цветаева» созданного на основании стихов и писем русской поэтессы. Коллектив театр-студии был награжден дипломом «За поиски поэтической образности».