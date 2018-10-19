Около 7 тыс. кубометров мусора были ликвидированы с начала года в Первоуральске
Сегодня, 20:22Общество
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7 тыс. кубометров мусора были ликвидированы с начала года в Первоуральске. На эти цели из бюджета города были выделены три млн рублей.
Планируется, что в следующем году на уборку мусора сумма будет увеличена до 3,4 млн рублей. Конкурс для выбора подрядчика уже начался.
В городе ведется работа по рекультивации городской свалки, сообщает «Облгазета».
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