Прививочная кампания и нарушение: в ГГО на беседу собрали торговлю и общепит
Сегодня, 18:01ОбществоФото: MedAboutMe
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17 октября администрация ГГО пригласила руководителей предприятий общественного питания и торговли для обсуждения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории округа.
Сюжеты: Пригород
На площадях МБУ ГГО «Николо-Павловский центр культуры» был организован семинар для руководителей предприятий торговли и общественного питания.
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Представитель Роспотребнадзора Ксения Фомичева представила руководителям предприятий торговли и общественного питания Горноуральского городского округа проблемы в сфере оборота продуктов питания, которые были выявлены в ходе проверок. Также поднимался вопрос необходимости проведения прививочной кампании против гриппа среди сотрудников организации, информирует официальный сайт Горноуральского городского округа.
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