Прививочная кампания и нарушение: в ГГО на беседу собрали торговлю и общепит

На площадях МБУ ГГО «Николо-Павловский центр культуры» был организован семинар для руководителей предприятий торговли и общественного питания.

Представитель Роспотребнадзора Ксения Фомичева представила руководителям предприятий торговли и общественного питания Горноуральского городского округа проблемы в сфере оборота продуктов питания, которые были выявлены в ходе проверок. Также поднимался вопрос необходимости проведения прививочной кампании против гриппа среди сотрудников организации, информирует официальный сайт Горноуральского городского округа.