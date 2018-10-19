Прокуратура проверяет ТСЖ «Уют» в Екатеринбурге из-за пожара в 16-этажном доме
Сегодня, 11:31ОбществоФото: служба спасения «Сова»
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Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в связи с пожаром в многоэтажном доме, где пострадали трое детей. Ранее ТСЖ дома уже было оштрафовано за нарушение пожарной безопасности.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, в октябре 2016 года ОНД по Екатеринбургу проводил проверку соблюдения пожарной безопасности в ТСЖ «Уют». В ходе нее были выявлены следующие нарушения – необеспечение проезда машин специальных служб, захламление мусоропровода и другие.
ТСЖ «Уют» было привлечено к административной ответственности по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований пожарной безопасности» и оштрафовано на 75 тысяч рублей. Кроме того, председателю ТСЖ было выдано предписание об устранении нарушений противопожарного законодательства.
Сотрудники прокуратуры проверят – было ли исполнено и проверено выданное ранее предписание, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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