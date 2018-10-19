Прокуратура проверяет ТСЖ «Уют» в Екатеринбурге из-за пожара в 16-этажном доме

По предварительной информации, в октябре 2016 года ОНД по Екатеринбургу проводил проверку соблюдения пожарной безопасности в ТСЖ «Уют». В ходе нее были выявлены следующие нарушения – необеспечение проезда машин специальных служб, захламление мусоропровода и другие.

ТСЖ «Уют» было привлечено к административной ответственности по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований пожарной безопасности» и оштрафовано на 75 тысяч рублей. Кроме того, председателю ТСЖ было выдано предписание об устранении нарушений противопожарного законодательства.