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Прокуратура проверяет ТСЖ «Уют» в Екатеринбурге из-за пожара в 16-этажном доме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура проверяет ТСЖ «Уют» в Екатеринбурге из-за пожара в 16-этажном доме

Сегодня, 11:31ОбществоФото: служба спасения «Сова»
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