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Пять учеников из Екатеринбурга выиграли экскурсию на Байконур
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять учеников из Екатеринбурга выиграли экскурсию на Байконур

Сегодня, 13:28Общество
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