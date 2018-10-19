Пять учеников из Екатеринбурга выиграли экскурсию на Байконур

Ученики лицея №110 Георгий Гранцев, Захар Горожанкин, Анна Килина, гимназии №35 Илья Аверьянов и лицея №130 Екатерина Смирнова стали участниками молодёжного космического форума «Семихатовские чтения». Ребята представили свои изобретения членам жюри.

Георгий Гранцев придумал программу, которая считает звезды в небе. По словам молодого человека, он три недели занимался разработкой проекта.