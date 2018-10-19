Пять учеников из Екатеринбурга выиграли экскурсию на Байконур

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Учащиеся Екатеринбурга одержали победу на молодежном космическом форуме «Семихатовские чтение» и выиграли поездку на Байконур.
Сюжеты: Екатеринбург
Ученики лицея №110 Георгий Гранцев, Захар Горожанкин, Анна Килина, гимназии №35 Илья Аверьянов и лицея №130 Екатерина Смирнова стали участниками молодёжного космического форума «Семихатовские чтения». Ребята представили свои изобретения членам жюри.
Георгий Гранцев придумал программу, которая считает звезды в небе. По словам молодого человека, он три недели занимался разработкой проекта.
Екатерина Смирнова стала создателем фильтра, необходимого для обработки фотографий, сделанных с телескопа.
Призом для юных изобретателей стала поездка в международную космическую школу Байконур. Здесь детей учат мастерить и запускать на 50-метровую высоту ракеты, сообщает «Областная газета».
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