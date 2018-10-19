Собери свое телевидение! Продукт «Трансформер» от «Планеты»

Клиенты оператора связи «Планета» давно имеют возможность смотреть, пожалуй, самый большой в России ассортимент качественных телеканалов. Однако провайдер, и без того имеющий преимущество в количестве каналов, теперь добился и полного превосходства в удобстве выбора телевизионного контента.

Продукт «Трансформер» от провайдера «Планета» позволяет поштучно выбирать популярные цифровые телеканалы из огромного перечня, формировать свой индивидуальный список каналов, изменять, дополнять или удалять телеканалы из этого списка в течение суток без изменения цены продукта. Это полная свобода выбора в том, что смотреть и когда смотреть!

Стоимость продукта — 25,79 рублей в день. Лимит трансформации — денежное значение, в рамках которого можно менять телеканалы в любую минуту без изменения цены продукта — 22 рубля в день. Минимальный срок действия подписки на заказанные телеканалы при превышении лимита трансформации — 1 день.