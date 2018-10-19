Свердловская область направит 300 млн рублей на строительство ледовой арены УГМК

40% акций АО «Ледовая арена» принадлежат правительству Свердловской области, 60% – УГМК. В 2019 году из бюджета региона будут направлены на строительство комплекса 300 млн рублей, за которые правительство станет обладателем 300 штук акций. Помимо этого, Свердловская область предоставила участок земли с недостроенной телебашней под возведение здания.

В настоящий момент вопрос дальнейшего финансирования проекта бюджетом региона остается открытым. Znak.com сообщает, ссылаясь на свой источник, что предполагается вложение порядка 500 млн рублей средств УГМК в строительство в 2019 году. В таком случае, пропорция долей в АО «Ледовая арена» сохранится. Ранее ООО «УГМК-Холдинг» уже направила в капитал проекта около 1 млрд рублей.