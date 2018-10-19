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Туркластер «Гора Белая» в Нижнем Тагиле будет поделен на функциональные зоны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Туркластер «Гора Белая» в Нижнем Тагиле будет поделен на функциональные зоны

Сегодня, 16:58ОбществоФото: Департамент информационной политики Свердловской области
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