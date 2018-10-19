Туркластер «Гора Белая» в Нижнем Тагиле будет поделен на функциональные зоны

Директор туркластера Леонид Гункевич сообщил, что территория комплекса представит собой три зоны: собственно горнолыжный комплекс (поселки Черноисточинск и Студеный), природно-рекреационная зону (поселок Еква, село Сулем, деревни Харенки, Усть-Утка и Баронская) и зону семейного и историческо-культурного отдыха (поселок Висимо-Уткинск, Висим, Уралец и деревня Захаровка).

Планируется, что туркластер охватит 15 населенных пунктов Нижнего Тагила и займет территорию в 2,5 тысячи гектаров. По предварительным прогнозам, поток туристов вырастет вдвое и составит до 270 тысяч человек ежегодно. Также на заседании был представлен новый руководитель горнолыжного комплекса – директор «Спортинг-центра «Демидовский» Максим Николаев пишет «Вечерний Екатеринбург».