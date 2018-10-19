Ущерб 878 тысяч: мошенники украли деньги с банковских карт жителей Нижнего Тагила

На банковской карте у девушки оставалась часть суммы, которую она ранее взяла в кредит банке «ВТБ». 18 октября к ней на телефон поступил звонок с номер 8-800-505-50-61. Автоответчик на другом конце провода предупредил тагильчанку, что на её счёте была замечена подозрительная активность, а затем соединил с «оператором».

Молодой человек с приятным голосом, с правильными фразами, задаёт мне наводящие вопросы, на которые я судорожно отвечаю, рассказываю ему всю-всю информацию по данной карте, по сумме остатка, по сумме списания. Мне начинают приходить коды подтверждения, и он мне говорит, что вот прямо сейчас, сию секунду пытаются оплатить моей картой, но дабы остановить эти операции, ему нужны коды из смс, и я конечно же не смотрю уже на содержание смс-ок, вижу только в них коды и бегом-бегом стараюсь его продиктовать оператору. Так длилось 40 минут, рассказала в социальных сетях тагильчанка Ольга.

После «консультации» мужчина вежливо сообщил, что даже взял девушке талончик в офис банка. Только через некоторое время Ольга поняла, что она попалась на уловку мошенников. С её карты исчезли 178 тысяч рублей.

Спустя только два часа, я пришла в себя, стала читать смс-ки, загуглила номер, с которого звонили, и в голове сложился пазл, все «от» и «до», рассказывает тагильчанка.

Ольга сразу же обратилась в полицию. Однако жертва мошенников призналась в беседе с TagilCity.ru, что она понимает, что подобные дела раскрывают крайне редко.

Как оказалось, в этот же день подобные телефонные звонки поступили и другим обладателям карт и вкладов. Так, одна из жительниц Нижнего Тагила лишилась таким же образом 330 000 рублей, а со счёта Сбербанка другой тагильчанки сняли 370 000 рублей, поделились собеседники редакции TagilCity.ru.

Мне вчера самой звонили, я даже не заподозрила, просто скинула и зашла в интернет-банк. А сегодня моя мама позвонила, у нее на работе у женщины вчера таким образом 330 тысяч перевели, поделилась жительница Нижнего Тагила Алёна.

Мне вчера тоже звонили подтвердить транзакцию на 12 700, я сбросила и стала звонить в банк. Выяснять что за платеж, там мне все и объяснили. Лёгкий испуг, рассказала Ирина.

Подобные случаи электронного мошенничества регистрируются в Нижнем Тагиле практически ежедневно, отметили в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское» отметили тот факт, что. В связи с этим начальник пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца дала ряд рекомендаций горожанам: