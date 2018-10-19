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Ущерб 878 тысяч: мошенники украли деньги с банковских карт жителей Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ущерб 878 тысяч: мошенники украли деньги с банковских карт жителей Нижнего Тагила

Сегодня, 17:26ОбществоЮлия СтепановаФото: TagilCity.ru
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