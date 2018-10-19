Великобритания создает конкурента «Армате» Уралвагонзавода

Российский танк Т-14 «Армата» является наиболее современным, по этой причине другие страны стремятся усовершенствовать свое вооружение. Разработали танк в Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе в апреле 2015 года.

Известно, что Великобритания разрабатывает новую версию танка, взяв за основу танк Challenger 2, который начали выпускать с 1994 года. Есть информация, что у машины будут улучшены характеристики, помогающие в ведении ночного боя, кроме этого будет установлен защитный комплекс, который сможет распознавать и ликвидировать противотанковые ракеты. Изначально планируется модернизировать 400 машин.