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Великобритания создает конкурента «Армате» Уралвагонзавода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Великобритания создает конкурента «Армате» Уралвагонзавода

Сегодня, 13:43Общество
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