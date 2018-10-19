Волонеры из поискового отряда «Прорвыв» помогали в эвакуции людей из горящего дома

Волонтеры из поискового отряда «Прорыв» оказали помощь сотрудникам МЧС в эвакуации жителей 16-этажного дома, который загорелся вечером 18 октября. Игорь Огарышев, Владислав Земченков, Максим Берестов и Виктор Пазлиев, которые случайно оказались рядом с местом происшествия, выводили людей из охваченного огнем дома.

Мы ехали домой с поисков, когда мимо нас промчалась штабная ГАЗель МЧС со спецсигналом и сиреной. Потом увидели, как к многоэтажке подъезжают пожарные расчеты. Сначала мы минут 10 стояли, просто смотрели, потом приняли решение помочь и подошли к начальнику спасателей. Спросили – нужна ли наша помощь, он ответил, что можете помогать эвакуировать людейрассказал Владислав редакции TagilCity.ru.

По словам молодого человека, ребята сначала дождались пока взорвутся все электрощитки, а потом зашли в подъезд. Люди не сразу начали выходить из квартир. Больше всего были задымлены этажи с 13 по 16.

Ничего не было видно. Мы пробирались на ощупь. Если квартиру никто не открывал, то пожарные взламывали двери. Я вывел двух мам с детьмисообщил Владислав.

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Инфорг «Прорыва» Наталия в беседе с редакцией TagilCity.ru рассказала, что ребята надышались угарным газом. А рядом с Владиславом взорвался электрощиток. От серьезной травмы парня спасла каска.