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Волонеры из поискового отряда «Прорвыв» помогали в эвакуции людей из горящего дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Волонеры из поискового отряда «Прорвыв» помогали в эвакуции людей из горящего дома

Сегодня, 16:36ОбществоФото: Sochinews.io
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