Волонеры из поискового отряда «Прорвыв» помогали в эвакуции людей из горящего дома
Вечером 18 октября в Екатеринбурге на улице Таежной загорелся 16-этажный дом. Четверо волонтеров из поискового отряда «Прорыв» помогали сотрудникам МЧС эвакуировать людей.
Волонтеры из поискового отряда «Прорыв» оказали помощь сотрудникам МЧС в эвакуации жителей 16-этажного дома, который загорелся вечером 18 октября. Игорь Огарышев, Владислав Земченков, Максим Берестов и Виктор Пазлиев, которые случайно оказались рядом с местом происшествия, выводили людей из охваченного огнем дома.
Мы ехали домой с поисков, когда мимо нас промчалась штабная ГАЗель МЧС со спецсигналом и сиреной. Потом увидели, как к многоэтажке подъезжают пожарные расчеты. Сначала мы минут 10 стояли, просто смотрели, потом приняли решение помочь и подошли к начальнику спасателей. Спросили – нужна ли наша помощь, он ответил, что можете помогать эвакуировать людейрассказал Владислав редакции TagilCity.ru.
По словам молодого человека, ребята сначала дождались пока взорвутся все электрощитки, а потом зашли в подъезд. Люди не сразу начали выходить из квартир. Больше всего были задымлены этажи с 13 по 16.
Ничего не было видно. Мы пробирались на ощупь. Если квартиру никто не открывал, то пожарные взламывали двери. Я вывел двух мам с детьмисообщил Владислав.
Инфорг «Прорыва» Наталия в беседе с редакцией TagilCity.ru рассказала, что ребята надышались угарным газом. А рядом с Владиславом взорвался электрощиток. От серьезной травмы парня спасла каска.
Ребята большие молодцы! Мы ими гордимся! Они надышались дымом, Влад получил травму головы, но не смотря на это продолжали выводить людей. Они благодарят сотрудников ППС 10 отдела и спасателей. Те отпаивали ребят водой и оказывали всяческую помощь,рассказала Наталия.