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Жилые дома в Екатеринбурге переоборудуют для людей с ОВЗ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жилые дома в Екатеринбурге переоборудуют для людей с ОВЗ

Сегодня, 10:15Общество
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