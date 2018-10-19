Жилые дома в Екатеринбурге переоборудуют для людей с ОВЗ

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В мэрии Екатеринбурга разработан план по обустройству многоквартирных домов для инвалидов.
Сюжеты: Екатеринбург
В планах руководства города обследовать муниципальные и частные многоквартирные дома и провести беседы с проживающими там инвалидами для того, что выявить все их потребности.
Всего запланировано семь мероприятий. От проведения визуального и технического осмотра домов до оформления акта обследования, сообщает «Областная газета».
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