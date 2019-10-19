Ситуация с «Леруа Мерлен» как пример бурятского инвестклимата

Глава региона Алексей Цыденов и полпред президента РФ по ДФО Юрий Трутнев пытаются оказать помощь компании, но чиновники противодействуют, потому что защищают интересы местной строительной мафии.

Два года назад Алексей Цыденов вступил в должность губернатора Бурятии. В том же году международный ритейлер «Леруа Мерлен» захотел построить в регионе крупный магазин по продаже стройматериалов и товаров для ремонта. При реализации этого проекта компания могла бы предоставить рабочие места 300 местным жителям и вывести местный строительный рынок из системы теневых сделок, пишет vostokmedia.com.

Компания нашла участок под строительство и выкупила у семьи Кузьминых расположенные там постройки. Но Росимущество отказало в оформлении земли по надуманным поводам. Ситуацию попытался разрешить Цыденов, который обратился в межрегиональное Росимущество, однако федеральные чиновники дали понять, что сами знают, что делать с такими инвесторами, как «Леруа Мерлен».

В этом году на помощь международной компании пришел полпред президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев. Но внезапно у аварийного дома, выкупленного «Леруа Мерлен» за 25 миллионов рублей, появились новые владельцы. Теперь они через суд пытаются добиться крупной компенсации от инвестора.

Правоохранители пытаются разобраться, как недвижимость снова попала в собственность, если семейство Кузьминых при продаже построек представило документы о том, что с 2001 года они были единственными владельцами. Ответ следует искать в региональном управлении Росреестра, которое вот уже 10 лет возглавляет Ирина Шаргаева.

В суд подал некий Александр Панчуков, который с 2017 года борется с ритейлером: сначала он хотел отговорить Кузьминых от продажи, потом оказывал на них давление. У «Леруа Мерлен» есть все документы по купле-продаже, оформленные в соответствии с российским законодательством. Однако суд не позволил осуществить сделку.