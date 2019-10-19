Учёные не нашли захоронений на месте строительства центра Шипулина под Екатеринбургом
Сегодня, 10:44ОбществоФото: Департамент информационной политики Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Под Екатеринбургом в районе мемориала жертвам политических репрессий учёные УрРО РАН провели геофизические исследования, в ходе которых каких-либо захоронений обнаружено не было. В этом месте планируется строительство биатлонного комплекса, пишет «Московский комсомолец».
Сюжеты: Екатеринбург
О результатах исследований было рассказано на рабочей встрече, которую провели общественники, инициаторы строительства спортивного центра и представители экспертного сообщества под руководством вице-губернатора Сергея Бидонько.
Старший научный сотрудник Института геофизики им. Булашевича УрО РАН Виктор Иванченко сообщил, что учёные проверили верхний слой почвы металлодетектором, а после применили метод дипольного электропрофилирования. Полученные данные переданы историкам и археологам.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей