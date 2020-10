Баранчинские дачники обратились к Путину с просьбой запретить строительство фабрики

Жители Нижнего Тагила и поселка Баранчинский собрали подписи под обращением к президенту России, сообщает АН «Между строк».

18 октября инициативная группа встретилась на набережной тагильского пруда и обсудила ситуацию со строительством фабрики по переработке руд в поселке Баранчинском. Дачники подготовили обращение Владимиру Путину с просьбой вмешаться и запретить строительные работы, в котором указали, что поселок славится природой, чистым воздухом и красивыми местами, и все это будет «уничтожено» в случае начала строительства фабрики. Просим Вас принять меры к недопущению строительства карьера и обогатительной фабрики, разобраться в данной ситуации и взять дело под личный контроль, указывают дачники. Такое же обращение люди адресовали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Дайте мне эти 100 миллионов, я скажу: «Не надо», потому что я хочу жить в чистом, родном посёлке, чтобы радовались мои дети и односельчане! А второй Чернобыль под носом мне не нужен,подчеркивает один из собравшихся. Всего под обращением Владимиру Путину было собрано 68 подписей. Напомним, жители поселка Баранчинский и Нижнего Тагила выступают против строительства вблизи их дачных участков фабрики, поскольку они считают, что строительные работы разрушат почвенный слой и загрязнят водоемы. Баранчинские дачники выступили против строительства обогатительной фабрики

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter