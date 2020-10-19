Баранчинские дачники обратились к Путину с просьбой запретить строительство фабрики

Баранчинские дачники обратились к Путину с просьбой запретить строительство фабрики

Сегодня, 15:50ОбществоPhoto: АН «Между строк»
Жители Нижнего Тагила и поселка Баранчинский собрали подписи под обращением к президенту России, сообщает АН «Между строк».

18 октября инициативная группа встретилась на набережной тагильского пруда и обсудила ситуацию со строительством фабрики по переработке руд в поселке Баранчинском. Дачники подготовили обращение Владимиру Путину с просьбой вмешаться и запретить строительные работы, в котором указали, что поселок славится природой, чистым воздухом и красивыми местами, и все это будет «уничтожено» в случае начала строительства фабрики.

Просим Вас принять меры к недопущению строительства карьера и обогатительной фабрики, разобраться в данной ситуации и взять дело под личный контроль, указывают дачники.

Такое же обращение люди адресовали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Дайте мне эти 100 миллионов, я скажу: «Не надо», потому что я хочу жить в чистом, родном посёлке, чтобы радовались мои дети и односельчане! А второй Чернобыль под носом мне не нужен,подчеркивает один из собравшихся.

Всего под обращением Владимиру Путину было собрано 68 подписей.

Напомним, жители поселка Баранчинский и Нижнего Тагила выступают против строительства вблизи их дачных участков фабрики, поскольку они считают, что строительные работы разрушат почвенный слой и загрязнят водоемы.

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