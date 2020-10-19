Экс-главу свердловского завода будут судить за разглашение государственной тайны

Рассмотрение уголовного дела пройдет 11 ноября. Обвинения предъявлены по части 3 статьи 189 УК РФ (Незаконный экспорт из РФ или передача иностранной организации материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль).