Маршрут «Ласточек» Екатеринбург-Пермь будет возобновлен

Маршрут «Ласточек» Екатеринбург-Пермь будет возобновлен

Сегодня, 19:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Движение поездов «Ласточка» по маршруту Екатеринбург-Пермь было принято решение возобновить, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Добраться из уральской столицы до Перми можно будет 1 декабря в 17.51 на поезде № 803Е, а 2 декабря в 6.42 из Перми в Екатеринбург отправится поезд № 802Е. В дальнейшем «Ласточки» между двумя городами начнут ходить ежедневно.

Как сообщают в филиале АО «Федеральная пассажирская компания», время в пути из Екатеринбурга до Перми составит 4 часа 58 минут, а по противоположному маршруту 4 часа 43 минуты.

Также в филиале подчеркнули, что цены на поездки до 25 декабря будут уменьшены и составят от 398 до 403 рублей. Обычная стоимость билета на «Ласточку» — 1051 рубль.

Напомним, в марте этого года губернатором Свердловской области Евгенем Куйвашевым и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым подписано соглашение о сотрудничестве региона и РЖД.

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