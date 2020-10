Некоторые знаки зодиака будут очень энергичны 20 октября

Астрологи прогнозируют высокую энергичность среди некоторых знаков зодиака 20 октября, а другим следует приготовиться к трудностям.

Овен Неприятный день для овнов. Низкие перспективы в карьере. Вы можете допустить серьезные ошибки и недочёты. Не рекомендуется работать с финансами, вести деловые переговоры и встречи. Сосредоточьтесь на текущей несложной работе. Не следует нагружать себя тренировками или занятиями спортом. Отдохните в спокойно обстановке без шумных компаний. В отношениях вы сможете насладиться наступившей гармонией и стабильностью союза. Телец Астрологи прогнозируют высокую активность у представителей знака. У вас получится направлять энергию именно туда, куда следует. Получится быстро справляться даже с самыми сложными проектами. Коллеги будут обращаться к вам за советом, а руководство отметит как ценного сотрудника. Будьте осторожны при обращении с острыми предметами, если поранитесь, то порез будет заживать долго и с осложнениями. Вечер проведите в приятной компании на свежем воздухе. Близнецы Вам придется подстраиваться под обстоятельства. В первой половине дня следует подыскивать случаи, которые помогут быстрее справиться с рабочими задачами. Это может быть помощь коллеги или совет начальника. Во второй половине дня начнется влияние негативных тенденций. Хорошо, если вы успеете выполнить всю сложную работу утром. Не забывайте о своем здоровье. Следует заняться физическими упражнениями или любимым видом спорта. В отношениях близнецов могут шокировать предложения партнера. Постарайтесь обсудить ситуацию и принять верное решение совместно. Рак Ракам следует быть осторожнее. Вас слишком захватят ваши идеи и планы. Постарайтесь не забывать о текущих делах и ваших ежедневных обязанностях. Хороший день для творческих начинаний. Обсуждение, переговоры и встречи пройдут очень удачно. Не следует пытаться изменить свой облик. Отмените визит к косметологу или в парикмахерскую, так как результат вряд ли вас устроит. Следует наполнить свежими чувствами отношения с вашей второй половинкой. Рекомендуется устроить романтическую встречу. Лев Результат дня будет зависеть от того, насколько вы готовы к трудностям. Негативные тенденции будут преобладать в первой половине дня. Постарайтесь сосредоточиться и быть готовыми к самым неожиданным ситуациям. После обеда внезапных казусов не предвидится. Можете заняться важными и ответственными проектами. Рекомендуется заняться непривычным для вас видом спорта. Например, плаванием или катанием на коньках. Вечер лучше провести без шумных компаний. Дева Девам не стоит ждать идеального развития событий. День пройдет неплохо, но возникнут небольшие трудности. Пик неблагоприятных происшествий придется на утро. Вам следует запланировать решение самых важных вопросов на другое время. Займитесь физическими нагрузками. Это может быть тренажерный зал или спортивная игра. В отношениях с вашей второй половинкой вы можете вспылить и наговорить лишнего. Постарайтесь вести себя сдержанно и спокойно. Весы Вам следует быть очень внимательными к своему окружению. Особенно к деловым партнерам. Существует вероятность, что вас попробуют обмануть. Если возникнуть хоть малейшие подозрения, смело отказывайтесь от сделки. День хорош для общения с родственниками. Возможно, получится помириться с теми, с кем давно были в ссоре. Вечером лучше организуйте совместные мероприятия с близкими. Скорпион Неблагоприятный день для представителей знака. Ваше чувство юмора и колкие замечания могут привести к конфликтам с коллегами. Из-за этого будет нарушен ритм и после обеда придется наверстывать упущенное. Пересмотрите ваш рацион питания и постарайтесь составить диету. Вечером могут поступить неожиданное приглашение на мероприятие. Не стоит соглашаться, ваша конфликтность не даст вам отдохнуть в полной мере. Вечер лучше провести в одиночестве, занимаясь спокойным хобби или делами по дому. Стрелец Неплохой день для стрельцов. На работе лучше сосредоточиться на ответственных задачах. Можете работать с деньгами или провести сделки. Благоприятными станут и деловые переговоры. У вас получится организовать коллег для выполнения сложных проектов и ваш деловой авторитет вырастет. Отнеситесь внимательно к сигналам вашего организма. Могут обостриться хронические заболевания. Не рекомендуются физические упражнения. Посвятите вечер домашним делам. Можете заняться наведением порядка. Козерог Вам следует поменьше обращать внимание на чужое мнение. В этот день вам могут неоднократно делать замечания. Постарайтесь посмотреть на ситуацию со стороны. Если вы уверены, что укоры несправедливы, то просто не обращайте внимание. Займитесь вплотную рационом вашего питания. Можете запланировать кардинальную диету. Вечер можете провести в приятной компании друзей и близких. Водолей День будет интересным. Перед вами могут открыться новые возможности благодаря широкому кругу знакомств. Не исключены знакомства с новыми людьми, в результате которых начнется плодотворное сотрудничество. Постарайтесь запланировать побольше дел на вторую половину дня. Пройдитесь по магазинам и торговым центрам. Вечером можете прогуляться, если позволит погода, или посетить развлекательные заведения в приятном обществе. Рыбы Представителей знака могут ожидать сюрпризы. Возможны внезапные приятные встречи или знакомства. В рабочих делах может произойти неожиданное событие, благодаря которому получится закончить сложный проект. К вам может обратиться начальство с необычной личной просьбой. Поработайте над своим обликом, чтобы чувствовать себя увереннее. Не рекомендуются физические нагрузки и тяжелый труд. Вечер лучше провести в одиночестве, занимаясь спокойным хобби.

