Возможный дистант и «фекальные стоки». Итоги дня в Свердловской области

По информации от анонимного источника, власти Екатеринбурга планируют «продлить» осенние каникулы для школьников, которые начнутся 26 октября. Сообщается, что после каникул детей еще на неделю переведут на дистант. Официального подтверждения данной информации пока нет. Ожидается, что документ, регулирующий данную меру, поступит в Свердловскую область из Минпросвещения РФ уже на этой неделе.
Появилась информация о запрете вылетов из аэропорта Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург. Сообщалось, что данная мера будет принята на очередном заседании оперштаба. Позднее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков опроверг ограничение перелетов и сообщил, что оперативный штаб Свердловской области не рассматривает такую меру.
Житель поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом пожаловался на загрязнение впадающей в местный пруд реки «фекальными стоками». По словам мужчины, на расположенную неподалеку свалку периодически приезжают ассенизаторские автомобили, принадлежащие МУП «Водоканал». Он предполагает, что ведется несанкционированный слив отходов. Выезжавшая на место Нижнетагильская природоохранная прокуратура подтвердила факт загрязнения.
В Нижнем Тагиле в отношении главы городского ГИБДД полковника Анатолия Чернова было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Предполагается, что он помог избежать ответственности за пьяное ДТП сыну высокопоставленного чиновника. Ранее его уже задерживали сотрудники ФСБ, но после допроса отпустили домой и перевели его статус по делу из подозреваемого в свидетели.