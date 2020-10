Возможный дистант и «фекальные стоки». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 19 октября.

По информации от анонимного источника, власти Екатеринбурга планируют «продлить» осенние каникулы для школьников, которые начнутся 26 октября. Сообщается, что после каникул детей еще на неделю переведут на дистант. Официального подтверждения данной информации пока нет. Ожидается, что документ, регулирующий данную меру, поступит в Свердловскую область из Минпросвещения РФ уже на этой неделе. В Екатеринбурге после школьных каникул планируют неделю дистанционного обучения Появилась информация о запрете вылетов из аэропорта Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург. Сообщалось, что данная мера будет принята на очередном заседании оперштаба. Позднее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков опроверг ограничение перелетов и сообщил, что оперативный штаб Свердловской области не рассматривает такую меру. Вице-губернатор Павел Креков опроверг информацию о запрете вылетов из «Кольцово» Житель поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом пожаловался на загрязнение впадающей в местный пруд реки «фекальными стоками». По словам мужчины, на расположенную неподалеку свалку периодически приезжают ассенизаторские автомобили, принадлежащие МУП «Водоканал». Он предполагает, что ведется несанкционированный слив отходов. Выезжавшая на место Нижнетагильская природоохранная прокуратура подтвердила факт загрязнения. В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом в реку сливают «фекальные стоки» В Нижнем Тагиле в отношении главы городского ГИБДД полковника Анатолия Чернова было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Предполагается, что он помог избежать ответственности за пьяное ДТП сыну высокопоставленного чиновника. Ранее его уже задерживали сотрудники ФСБ, но после допроса отпустили домой и перевели его статус по делу из подозреваемого в свидетели. ТАСС: в отношении главы ГИБДД по Нижнему Тагилу возбуждено уголовное дело

