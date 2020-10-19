Возможный дистант и «фекальные стоки». Итоги дня в Свердловской области

По информации от анонимного источника, власти Екатеринбурга планируют «продлить» осенние каникулы для школьников, которые начнутся 26 октября. Сообщается, что после каникул детей еще на неделю переведут на дистант. Официального подтверждения данной информации пока нет. Ожидается, что документ, регулирующий данную меру, поступит в Свердловскую область из Минпросвещения РФ уже на этой неделе.