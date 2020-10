Столичная программа страхования жилья заканчивается в 2020 году

Программа льготного страхования жилой недвижимости в Москве может прекратить действие 31 декабря 2020 года.

По сообщению издания “Комсомольская правда”, программа страхования жилья для москвичей, которая сейчас доступна даже малообеспеченным семьям и пенсионерам, может прекратить действие в конце текущего года. О ее продлении и заключении новых договоров со страховыми компаниями власти города не объявляли. Согласно действующей программе, москвичи могут получить ущерб, причиненный жилью пожарами, взрывами, авариями или стихийными бедствиями. Она начала работать в девяностых годах ХХ века и тогда 80 процентов ущерба покрывали из городского бюджета, а 20 процентов выплачивали страховые компании. Такой подход понравился москвичам и они стали чаще страховать жилую недвижимость. Сейчас механизм другой - из городского бюджета оплачивается только 15 процентов, оставшуюся сумму возмещают страховщики. Несмотря на невысокий процент участия властей, без их поддержки программа не сможет работать в следующем году. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс обратился в мэрию и в письме попросил разъяснить вопрос сохранения или трансформации программы, а также обозначить роль местных властей в ней. Он подчеркнул, что на данный момент информации о новом конкурсе не поступало. “Как показала практика, без участия местных властей подобные проекты нигде в регионах запустить не удалось, хотя попытки делались”, - отметил вице-президент компании Ингосстрах Виктор Кучер. По его мнению, закрытие льготной программы страхования поставит под сомнение возможность реализации федерального закона, требующего разработать в регионах России механизм страховой защиты жилья граждан от ЧС. При таком повороте событий пострадавшими окажутся малообеспеченные граждане, среди которых ветераны и пенсионеры - они являются основными участниками программы. Кучер считает, что они не смогут страховать жилую недвижимость по коммерческим страховкам, так как они стоят дорого. Действующая программа считается льготной, поскольку ежемесячный взнос по страховому полису составляет порядка ста рублей. По словам эксперта, ежегодно страховые компании, участвующие в программе, выделяют порядка двенадцати процентов страховых премий на предупредительные мероприятия. Эти средства направляются на обслуживание и ремонт систем пожаротушения, сигнализаций, дымоулавливающего оборудования, электрощитовых в московских домах. Если программа льготного страхования перестанет существовать, все перечисленные работы будут проводиться за счет государства. Заместитель руководителя ВСС Евгений Уфимцев тоже согласен, что московская программа льготного страхования является лучшей. Он выразил надежду, что она продолжит работу, даже если доля участия городской администрации в возмещении ущерба снизится до 10 процентов. “Наличие хотя бы небольшой доли участия городской администрации в компенсации ущерба - это существенный имиджевый плюс, гарантия для москвичей, что программа работает и работает справедливо”, - считает Уфимцев. С начала текущего года возмещение ущерба по страховым полисам льготной программы получили полторы тысячи московских семей. В общей сложности пострадавшим было выплачено порядка шестидесяти одного миллиона рублей. На данный момент больше 2,5 млн московских семей имеют действующие договоры страхования.

