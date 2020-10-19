Свердловская область вошла в список самых закредитованных регионов России

Свердловская область вошла в список самых закредитованных регионов России

Сегодня, 15:21ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловская область вошла в рейтинг регионов по уровню закредитованности населения, по данным аналитиков «РИА-Новости».

Показателем оценки служило соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

У Свердловской области был посчитан уровень закредитованности 63,9% и объем задолженности на человека 280,6 тысяч рублей.

Также наиболее повышенный уровень закредитованности был выявлен у Тувы (76%), Калмыкии (87%) и Курганской области (73%).

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, у которого объем задолженности составил 537 тысяч рублей. Второе место — ХМАО c 487 тысячами рублями.

Напомним, Свердловская область хочет взять в кредит у банков рекордную сумму в 36 миллиардов рублей, чтобы погасить долги.

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