Тагильская художница примет участие в финале конкурса в сфере творческих компетенций

Уроженка Нижнего Тагила будет участвовать в финале национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters, сообщает АН «Между строк».

Имена победителей станут известны 21 октября. 23-летняя Пелагея, студентка третьего курса Уральского государственного архитектурно-художественного университета, в начале сентября вошла в десятку лучших молодых художников-аниматоров, в котором приняли участие 130 желающих по всей России. Также художница была в Крыму на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и защитила свой проект на студии «Союзмультфильм». Тагильчанкой был создан герой для анимационного фильма «Тайна третьей планеты» 1981 года. Напомним, в апреле медик из Нижнего Тагила стала героем всероссийского онлайн-проекта художников.

